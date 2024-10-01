Тауекел Мусилим станет отцом в третий раз
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Казахстанский актер Тауекел Мусилим и его супруга Махаббат Туктибаева рассказали в интервью телеведущей Динаре Сатжан, что ждут пополнения в семействе, передает NUR.KZ.
Отрывок из интервью на шоу Динары Сатжан появился в ее Instagram-аккаунте. Актер и его супруга обсуждали с телеведущей семейную жизнь, когда Тауекел вдруг сделал заявление, которое вызвало волну аплодисментов в зале.
"Раньше я говорил, что дети занимают 70% времени, а совсем скоро будет 100%, потому что мы идем на третьего", - сказал Мусилим к большому удивлению Сатжан и гостей в студии.
Тауекел и Махаббат добавили, что пол будущего ребенка еще не знают, однако надеются, что у них будет девочка - отметим, пара воспитывает двух сыновей.
Недавно Тауекел Мусилим тронул сердца фанатов теплым видео с женой и детьми.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2167875-tauekel-musilim-stanet-otcom-v-tretiy-raz/
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