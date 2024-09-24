"С такой фигурой можно все": девушка Тимати впечатлила смелым нарядом

Девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова показалась в оригинальном наряде, продемонстрировав стройную фигуру и собрав комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

"Влюбилась во все эти шнуровки и переплетения", - написала Валентина.

Смелый наряд Ивановой оценили в Сети, как и ее фигуру. Пользователи соцсети написали об этом в комментариях.

"С такой фигурой можно все", "Мисс Дисциплина", "Где лайки Тимати?", "Стильно", "Шикарная", "Богиня", "Ах, какая женщина!", "Оделась как новая девушка Канье Уэста", - отреагировали в Сети.

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