"С такой фигурой можно все": девушка Тимати впечатлила смелым нарядом
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Девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова показалась в оригинальном наряде, продемонстрировав стройную фигуру и собрав комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.
"Влюбилась во все эти шнуровки и переплетения", - написала Валентина.
Смелый наряд Ивановой оценили в Сети, как и ее фигуру. Пользователи соцсети написали об этом в комментариях.
"С такой фигурой можно все", "Мисс Дисциплина", "Где лайки Тимати?", "Стильно", "Шикарная", "Богиня", "Ах, какая женщина!", "Оделась как новая девушка Канье Уэста", - отреагировали в Сети.
Мы писали также, что девушка Тимати попозировала в кружевном белье. Модель Валентина Иванова также снялась топлес в чувственной фотосессии. Тимати подарил своей избраннице автомобиль ее мечты в день ее рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165355-s-takoy-figuroy-mozhno-vse-devushka-timati-vpechatlila-smelym-naryadom/