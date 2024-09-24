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"С такой фигурой можно все": девушка Тимати впечатлила смелым нарядом

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова показалась в оригинальном наряде, продемонстрировав стройную фигуру и собрав комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

"Влюбилась во все эти шнуровки и переплетения", - написала Валентина.

Смелый наряд Ивановой оценили в Сети, как и ее фигуру. Пользователи соцсети написали об этом в комментариях.

"С такой фигурой можно все", "Мисс Дисциплина", "Где лайки Тимати?", "Стильно", "Шикарная", "Богиня", "Ах, какая женщина!", "Оделась как новая девушка Канье Уэста", - отреагировали в Сети.

Мы писали также, что девушка Тимати попозировала в кружевном белье. Модель Валентина Иванова также снялась топлес в чувственной фотосессии. Тимати подарил своей избраннице автомобиль ее мечты в день ее рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165355-s-takoy-figuroy-mozhno-vse-devushka-timati-vpechatlila-smelym-naryadom/

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