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"Без фотошопа": девушка Тимати попозировала в кружевном белье

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова: instagram.com/halfbloodval

Молодая модель Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, продемонстрировала фигуру в кружевном белье. Подписчики в соцсети тут же оценили фото, передает NUR.KZ.

Волнующие снимки модель разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Черное или белое?" - спросила Валентина читателей своего блога.

Девушка попозировала на камеру сначала в черном белье, а затем примерила белое кружевное белье, поверх которого накинула белую рубашку. Фото не остались без внимания пользователей Сети.

"Класс! Естественно и без фотошопа", "И белое, и черное!", "Я люблю тебя, твое присутствие для меня большое счастье", "Ну вот сколько можно!", "Валя, тебе идет все!", "Красивая", "Белый, конечно, и белое свадебное платье!", "На такой фигуре все прекрасно", - дали свою оценку подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146423-bez-fotoshopa-devushka-timati-popozirovala-v-kruzhevnom-bele/

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