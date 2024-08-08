"Без фотошопа": девушка Тимати попозировала в кружевном белье

Молодая модель Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, продемонстрировала фигуру в кружевном белье. Подписчики в соцсети тут же оценили фото, передает NUR.KZ.

Волнующие снимки модель разместила в своем Instagram-аккаунте.

"Черное или белое?" - спросила Валентина читателей своего блога.

Девушка попозировала на камеру сначала в черном белье, а затем примерила белое кружевное белье, поверх которого накинула белую рубашку. Фото не остались без внимания пользователей Сети.

"Класс! Естественно и без фотошопа", "И белое, и черное!", "Я люблю тебя, твое присутствие для меня большое счастье", "Ну вот сколько можно!", "Валя, тебе идет все!", "Красивая", "Белый, конечно, и белое свадебное платье!", "На такой фигуре все прекрасно", - дали свою оценку подписчики.