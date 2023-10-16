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Тимати подарил возлюбленной автомобиль ее мечты

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Рэпер Тимати устроил своей возлюбленной сюрприз в день ее рождения. Он подарил ей автомобиль, о котором она мечтала. Валентина Иванова показала свой подарок в Instagram, передает NUR.KZ.

Модель Валентина Иванова показала, как отмечает свой день рождения. 40-летний Тимати решил воплотить мечту своей избранницы в жизнь. Он подарил ей роскошный черный автомобиль.

На кадрах в сторис рэпер дает ключи от авто его владелице. Дорогой подарок, перевязанный огромным красным бантом, ожидал именинницу в подземном паркинге, который украсили черными воздушными шарами.

"Спасибо, любимый, продолжай дальше запускать меня в космос", - отметила Валентина.

Отметим, что фото девушки Тимати в бикини раскритиковали моралисты. А ее снимок в пикантном наряде привел в восторг фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041150-timati-podaril-vozlyublennoy-avtomobil-ee-mechty-video/

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