"Завораживает": девушка Тимати снялась топлес в чувственной фотосессии

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась топлес в новой фотосессии. Чувственные фото девушка разместила в своем Instagram и нарвалась на критику моралистов, передает NUR.KZ.

Валентина разместила ряд жарких фото в карусели. Многие ее подписчики посчитали фотосессию очень чувственной и красивой, об этом они написали в комментариях. Но моралисты не стали молчать, отметив, что девушке не стоило сниматься топлес.

"Очень красиво, но все фотографии со студии однотипные и одни и те же выражение лица и позы", "Как эстетично и красиво", "Самый худший выбор Тима", "Почему девушки думают, что голое тело - это красиво?", "Вторая фотка - огонь", "Ничего себе", "Завораживает", "Красотка", "Какая спина идеальная", - разделились во мнениях пользователи соцсети.