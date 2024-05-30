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"Завораживает": девушка Тимати снялась топлес в чувственной фотосессии

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась топлес в новой фотосессии. Чувственные фото девушка разместила в своем Instagram и нарвалась на критику моралистов, передает NUR.KZ.

Валентина разместила ряд жарких фото в карусели. Многие ее подписчики посчитали фотосессию очень чувственной и красивой, об этом они написали в комментариях. Но моралисты не стали молчать, отметив, что девушке не стоило сниматься топлес.

"Очень красиво, но все фотографии со студии однотипные и одни и те же выражение лица и позы", "Как эстетично и красиво", "Самый худший выбор Тима", "Почему девушки думают, что голое тело - это красиво?", "Вторая фотка - огонь", "Ничего себе", "Завораживает", "Красотка", "Какая спина идеальная", - разделились во мнениях пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2109462-zavorazhivaet-devushka-timati-snyalas-toples-v-chuvstvennoy-fotosessii/

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