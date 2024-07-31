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На каблуках и с макияжем: Молдир Ауелбекова показала трехлетнюю дочь в редком видео

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова опубликовала забавное видео с маленькой дочерью Айару - девочка показалась на маминых каблуках и с макияжем, передает NUR.KZ.

Айару пару месяцев назад исполнилось три года, однако она уже всячески старается подражать своей знаменитой маме - дочь артистки надела ее каблуки, украшения и аксессуары и уверенно прошлась по коридору, как по подиуму, напевая при этом песенку.

"Родила себе маленькую Молдир! Дома каждый день концерты! Кажется, пора заводить для моей девочки отдельную страничку, да?" - написала Ауелбекова под публикацией.

Недавно Молдир Ауелбекова высказалась насчет стереотипа о том, что женщинам от мужчин нужны только деньги. Исполнительница хита "Жанымда бол" также осуществила мечту сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142361-na-kablukah-i-s-makiyazhem-moldir-auelbekova-pokazala-trehletnyuyu-doch-v-redkom-video/

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