На каблуках и с макияжем: Молдир Ауелбекова показала трехлетнюю дочь в редком видео

Казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова опубликовала забавное видео с маленькой дочерью Айару - девочка показалась на маминых каблуках и с макияжем, передает NUR.KZ.

Айару пару месяцев назад исполнилось три года, однако она уже всячески старается подражать своей знаменитой маме - дочь артистки надела ее каблуки, украшения и аксессуары и уверенно прошлась по коридору, как по подиуму, напевая при этом песенку.

"Родила себе маленькую Молдир! Дома каждый день концерты! Кажется, пора заводить для моей девочки отдельную страничку, да?" - написала Ауелбекова под публикацией.

Недавно Молдир Ауелбекова высказалась насчет стереотипа о том, что женщинам от мужчин нужны только деньги. Исполнительница хита "Жанымда бол" также осуществила мечту сына.