Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Молдир Ауелбекова показала подросших детей и поздравила дочь с 3-летием (видео)

Опубликовано:

Певица, актриса и продюсер Молдир Ауелбекова
Певица, актриса и продюсер Молдир Ауелбекова: Instagram.com / moldir.auyelbekova

Экс-солистка "КешYOU", отечественная певица Молдир Ауелбекова тепло поздравила дочь с днем рождения в Instagram и призналась, что девочка изменила ее, передает NUR.KZ.

Дочери Молдир Ауелбековой исполнилось 3 года. Любящая мама и старший брат поздравили именинницу, для которой был испечен красивый двухъярусный торт. Теплое видео с детьми Ауелбекова выложила в своем блоге.

"Моя Айару, ты полностью изменила мой взгляд на жизнь. С днем рождения, мое чистое сердечко. Ты баловница и радость мамы и своего старшего брата. Оставайся всегда такой", - написала Молдир.

Жаркынай Ханайым, Меруерт Мусрали и другие казахстанские знаменитости поздравили малышку с днем рождения. К ним присоединились и другие подписчики, пожелав имениннице счастья, крепкого здоровья и больших достижений в жизни.

Накануне дважды разведенная Молдир Ауелбекова в шутку обратилась к будущему мужу.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115417-moldir-auelbekova-pokazala-podrosshih-detey-i-pozdravila-doch-s-3-letiem-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.