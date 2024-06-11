Молдир Ауелбекова показала подросших детей и поздравила дочь с 3-летием (видео)
Опубликовано:
Экс-солистка "КешYOU", отечественная певица Молдир Ауелбекова тепло поздравила дочь с днем рождения в Instagram и призналась, что девочка изменила ее, передает NUR.KZ.
Дочери Молдир Ауелбековой исполнилось 3 года. Любящая мама и старший брат поздравили именинницу, для которой был испечен красивый двухъярусный торт. Теплое видео с детьми Ауелбекова выложила в своем блоге.
"Моя Айару, ты полностью изменила мой взгляд на жизнь. С днем рождения, мое чистое сердечко. Ты баловница и радость мамы и своего старшего брата. Оставайся всегда такой", - написала Молдир.
Жаркынай Ханайым, Меруерт Мусрали и другие казахстанские знаменитости поздравили малышку с днем рождения. К ним присоединились и другие подписчики, пожелав имениннице счастья, крепкого здоровья и больших достижений в жизни.
Накануне дважды разведенная Молдир Ауелбекова в шутку обратилась к будущему мужу.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115417-moldir-auelbekova-pokazala-podrosshih-detey-i-pozdravila-doch-s-3-letiem-video/