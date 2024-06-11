Молдир Ауелбекова показала подросших детей и поздравила дочь с 3-летием (видео)

Экс-солистка "КешYOU", отечественная певица Молдир Ауелбекова тепло поздравила дочь с днем рождения в Instagram и призналась, что девочка изменила ее, передает NUR.KZ.

Дочери Молдир Ауелбековой исполнилось 3 года. Любящая мама и старший брат поздравили именинницу, для которой был испечен красивый двухъярусный торт. Теплое видео с детьми Ауелбекова выложила в своем блоге.

"Моя Айару, ты полностью изменила мой взгляд на жизнь. С днем рождения, мое чистое сердечко. Ты баловница и радость мамы и своего старшего брата. Оставайся всегда такой", - написала Молдир.

Жаркынай Ханайым, Меруерт Мусрали и другие казахстанские знаменитости поздравили малышку с днем рождения. К ним присоединились и другие подписчики, пожелав имениннице счастья, крепкого здоровья и больших достижений в жизни.

Накануне дважды разведенная Молдир Ауелбекова в шутку обратилась к будущему мужу.