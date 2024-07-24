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"Женщинам от мужчин нужны только деньги": Молдир Ауелбекова высказалась о стереотипе

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала новое видео в Instagram, под которым развернулась большая дискуссия об отношениях мужчин и женщин, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Жанымда бол" показала поклонникам небольшое видео с одного из недавних выступлений. Гораздо интереснее, однако, оказалась подпись к нему - Молдир решила обсудить с аудиторией мнение об отношениях между противоположными полами.

"Очень интересно: согласны ли вы с тем, что стереотип "Женщинам от мужчин нужны только деньги" придумали парни, у которых этих денег нет?" - написала Ауелбекова.

Пользователи Казнета обсудили сказанное артисткой.

"На 100% согласна! Если любой девушке создать условия, она будет сиять. Так что если хотите ухоженную, красивую девушку, умейте ухаживать, добиваться и обеспечивать", "Сейчас многие девушки зарабатывают больше парней", "Девушкам нужна безопасность", "Молдир, все еще как девочка", - написали в комментариях.

Недавно Молдир Ауелбекова исполнила мечту сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2139072-zhenshchinam-ot-muzhchin-nuzhny-tolko-dengi-moldir-auelbekova-vyskazalas-o-stereotipe/

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