"Как здорово": Молдир Ауелбекова исполнила мечту сына (видео)

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе с сыном прокатилась на воздушном шаре над морем, передает NUR.KZ.

По рассказам исполнительницы хита "Гүлмін", ее сын Салтай всегда хотел полетать над морем на воздушном шаре. Так, Молдир решила осуществить его желание, и они сделали это вместе.

"Исполнила мечту сына! Будь рядом, сердце мое! Пусть мечты каждого ребенка исполняются и пусть они будут счастливыми", - подписала видео Ауелбекова.

Яркое приключение мамы и сына оценили как поклонники, так и коллеги певицы.

"Уау", "Вот это стальное сердце, мне по ту сторону экрана даже было страшно", "Пусть все детские мечты сбываются", "Саке - храбрый джигит", "Как здорово", "Молдир, молодец, что исполнила мечту сына", - написали в комментариях.

Недавно Молдир Ауелбековой понадобилась скорая помощь в дороге.