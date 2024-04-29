"Нежная, домашняя": Галкин показал новое фото Пугачевой, которое восхитило ее поклонников

Юморист и шоумен Максим Галкин разместил в своем Instagram-аккаунте фото любимой супруги - певицы Аллы Пугачевой. Фанаты отметили, что фото вышло нежным и по-домашнему уютным, передает NUR.KZ.

На фото 75-летняя Алла Пугачева задумчиво смотрит вдаль, на ней розовый махровый халат, а на голове - белое банное полотенце.

"Доброе утро", - лаконично подписал Максим снимок.

На фото тут же отреагировали поклонники.

"Очень хорошо выглядит, и какая разница - пластика, косметологи. Красота требует средств, с ее талантом Алла Борисовна заслужила", "Человек с чистой совестью", "Алла Борисовна не меняется! Красивая и статная женщина", "Она молодеет всем назло", "Так мило, по-домашнему, молодец, Максим, такое теплое фото", "Какая-то неземная у Аллы Борисовны красота", "Нежная, домашняя", - гласят комментарии.

Мы писали ранее, что Максим Галкин тепло поздравил Аллу Пугачеву с 75-летием в соцсети. Также Арман Давлетяров написал ей свои поздравления и разместил фото с Примадонной в своем Instagram. А Ксения Собчак посвятила ей передачу, где звезды российской эстрады поздравили Пугачеву с юбилеем.