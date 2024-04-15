Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ее нельзя отменить": звезды поздравили Аллу Пугачеву с юбилеем

Опубликовано:

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В честь 75-го дня рождения Аллы Пугачевой российская телеведущая Ксения Собчак выпустила передачу, посвященную Примадонне - звезды шоу-бизнеса поздравили ее с юбилеем, передает NUR.KZ.

Коллеги Пугачевой по цеху и поклонники ее творчества поздравили любимицу с юбилеем, поделились своими воспоминаниями о певице, а также высказались о попытке "отменить" ее на территории России.

Лолита Милявская, певица:

"Для меня она - человек, которого ты безумно боишься всю жизнь. Я ни разу не смогла сказать ей: "Алла, ты...", все время "Алла Борисовна". Человек, с которым я была в свои тяжелые минуты, и она это интуитивно чувствовала. Вероятно потому, что она сама все это проходила, возможно, в пятикратных масштабах. Человек, который мне всегда давал люлей. А потом я понимала, что я - дуреха, и мне очень повезло с наставником. Этот наставник, по сути, меня сделал.

Она подарила нам чувство свободы на сцене. До нее этой свободы не было. Пугачева - из серии вечности".

Манижа, певица:

"Что заставляет вас улыбнуться? Что сопровождает ваш праздник? Вашу боль, вашу разлуку? Музыка. У нее есть такая сила, которую невозможно отменить - ни законами, ни заказными статьями. Не получится. Мы два раза скажем "Алла, Алла", и у вас в голове уже застрянет ее песня. Любите вы ее, не любите - застрянет, и вы будете подпевать.

Алла Борисовна, я Вас очень люблю, по-настоящему, от всего своего сердца, и хочу, чтобы Вы были всегда. И я знаю, что Вы будете всегда. Да и вообще, если мы все сдадим тест ДНК, то в наших ДНК, Алла Борисовна, будут строчки Ваших песен. Мы уже так устроены".

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию:

"Для меня она - звезда огромной величины. Те люди, которые выросли на ее песнях, несколько поколений - как это можно забыть? Забыть свою жизнь? У нас лучше никого не было, и рядом никто не стоял. Мы ее обожали, обожаем и будем обожать. Будь здорова - у тебя маленькие дети. Чтобы ты их выучила, отправила в институт, а потом все, как полагается по жизни".

Артур Гаспарян, музыкальный критик:

"Если говорить о том, какое место она занимает в истории культуры России, то она - одна из людей-маркеров. То, что мы живем в эпоху Аллы Пугачевой - это было какое-то общее понимание. Можно было представить нашу музыку без того или иного исполнителя. А Пугачева достучалась до душ очень многих людей именно благодаря тому, что она позволила каждому человеку почувствовать себя с ней в доверительных отношениях, и для многих она стала определенным учебником жизни. Аллочка, с юбилеем Вас. Радуйте нас просто фактом своего существования как можно дольше".

Ксения Собчак, телеведущая:

"Дорогая Алла Борисовна! Вот и я хочу Вас тоже поздравить. Вы для меня всегда были олицетворением свободы. Помню, как в детстве папа часто включал мне пластинку "Ах, как хочется жить". С тех пор Вы в моем сердце всегда. Вы - это про настоящую свободу жизни и творчества. Каждый раз я открываю в Ваших песнях что-то новое для себя. Сил Вам, Алла Борисовна, здоровья и терпения. Все еще будет, я уверена. С днем рождения".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085050-ee-nelzya-otmenit-zvezdy-pozdravili-allu-pugachevu-s-yubileem-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.