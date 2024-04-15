"Ее нельзя отменить": звезды поздравили Аллу Пугачеву с юбилеем

В честь 75-го дня рождения Аллы Пугачевой российская телеведущая Ксения Собчак выпустила передачу, посвященную Примадонне - звезды шоу-бизнеса поздравили ее с юбилеем, передает NUR.KZ.

Коллеги Пугачевой по цеху и поклонники ее творчества поздравили любимицу с юбилеем, поделились своими воспоминаниями о певице, а также высказались о попытке "отменить" ее на территории России.

Лолита Милявская, певица:

"Для меня она - человек, которого ты безумно боишься всю жизнь. Я ни разу не смогла сказать ей: "Алла, ты...", все время "Алла Борисовна". Человек, с которым я была в свои тяжелые минуты, и она это интуитивно чувствовала. Вероятно потому, что она сама все это проходила, возможно, в пятикратных масштабах. Человек, который мне всегда давал люлей. А потом я понимала, что я - дуреха, и мне очень повезло с наставником. Этот наставник, по сути, меня сделал.

Она подарила нам чувство свободы на сцене. До нее этой свободы не было. Пугачева - из серии вечности".

Манижа, певица:

"Что заставляет вас улыбнуться? Что сопровождает ваш праздник? Вашу боль, вашу разлуку? Музыка. У нее есть такая сила, которую невозможно отменить - ни законами, ни заказными статьями. Не получится. Мы два раза скажем "Алла, Алла", и у вас в голове уже застрянет ее песня. Любите вы ее, не любите - застрянет, и вы будете подпевать.

Алла Борисовна, я Вас очень люблю, по-настоящему, от всего своего сердца, и хочу, чтобы Вы были всегда. И я знаю, что Вы будете всегда. Да и вообще, если мы все сдадим тест ДНК, то в наших ДНК, Алла Борисовна, будут строчки Ваших песен. Мы уже так устроены".

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию:

"Для меня она - звезда огромной величины. Те люди, которые выросли на ее песнях, несколько поколений - как это можно забыть? Забыть свою жизнь? У нас лучше никого не было, и рядом никто не стоял. Мы ее обожали, обожаем и будем обожать. Будь здорова - у тебя маленькие дети. Чтобы ты их выучила, отправила в институт, а потом все, как полагается по жизни".

Артур Гаспарян, музыкальный критик:

"Если говорить о том, какое место она занимает в истории культуры России, то она - одна из людей-маркеров. То, что мы живем в эпоху Аллы Пугачевой - это было какое-то общее понимание. Можно было представить нашу музыку без того или иного исполнителя. А Пугачева достучалась до душ очень многих людей именно благодаря тому, что она позволила каждому человеку почувствовать себя с ней в доверительных отношениях, и для многих она стала определенным учебником жизни. Аллочка, с юбилеем Вас. Радуйте нас просто фактом своего существования как можно дольше".

Ксения Собчак, телеведущая:

"Дорогая Алла Борисовна! Вот и я хочу Вас тоже поздравить. Вы для меня всегда были олицетворением свободы. Помню, как в детстве папа часто включал мне пластинку "Ах, как хочется жить". С тех пор Вы в моем сердце всегда. Вы - это про настоящую свободу жизни и творчества. Каждый раз я открываю в Ваших песнях что-то новое для себя. Сил Вам, Алла Борисовна, здоровья и терпения. Все еще будет, я уверена. С днем рождения".