"Любимая, с твоим днем!": Галкин поздравил Пугачеву с 75-летием в соцсети

Артист и пародист Максим Галкин поздравил супругу, известную певицу Аллу Пугачеву, с 75-летием. К его поздравлениям присоединились и другие пользователи соцсети, передает NUR.KZ.

Максим Галкин разместил новое фото звездной супруги в своем блоге. На нем именинница запечатлена в кепке-козырьке с распущенными волосами. Певица, улыбаясь, смотрит в камеру.

Артист подписал фото довольно лаконично, но пользователи соцсети почувствовали нежность в его словах.

"Любимая, с твоим днем!" - отметил он.

"Крепкого здоровья! Всех благ", - добавила свой комментарий Светлана Лобода.

"С днем рождения замечательную певицу и человека, который остался себе верным до конца!", "Единственная на всю эпоху. Неповторимая. Легендарная. Талантливейшая. Мудрейшая", "Жить в эпоху Аллы Пугачевой - дар Божий!", "Необыкновенная, неповторимая, особенная, талантливая, любимая и любящая Алла", - поздравили именинницу и другие пользователи соцсети.