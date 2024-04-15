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"Любимая, с твоим днем!": Галкин поздравил Пугачеву с 75-летием в соцсети

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Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист и пародист Максим Галкин поздравил супругу, известную певицу Аллу Пугачеву, с 75-летием. К его поздравлениям присоединились и другие пользователи соцсети, передает NUR.KZ.

Максим Галкин разместил новое фото звездной супруги в своем блоге. На нем именинница запечатлена в кепке-козырьке с распущенными волосами. Певица, улыбаясь, смотрит в камеру.

Артист подписал фото довольно лаконично, но пользователи соцсети почувствовали нежность в его словах.

"Любимая, с твоим днем!" - отметил он.

"Крепкого здоровья! Всех благ", - добавила свой комментарий Светлана Лобода.

"С днем рождения замечательную певицу и человека, который остался себе верным до конца!", "Единственная на всю эпоху. Неповторимая. Легендарная. Талантливейшая. Мудрейшая", "Жить в эпоху Аллы Пугачевой - дар Божий!", "Необыкновенная, неповторимая, особенная, талантливая, любимая и любящая Алла", - поздравили именинницу и другие пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085083-lyubimaya-s-tvoim-dnem-galkin-pozdravil-pugachevu-s-75-letiem-v-sotsseti/

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