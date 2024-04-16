Давлетяров тепло поздравил Пугачеву с 75-летием и разместил фото с ней в соцсети

Заслуженный деятель Казахстана, медиаменеджер Арман Давлетяров тепло поздравил с 75-летием певицу Аллу Пугачеву. Он также разместил фото с ней в соцсети, передает NUR.KZ.

Алла Борисовна Пугачева отметила свой день рождения вчера, 15 апреля. Примадонну с нежностью поздравил муж, пародист Максим Галкин, а также ее звездные коллеги. Арман Давлетяров также посвятил пост имениннице.

"Дорогая Алла Борисовна, поздравляю с днем рождения, с юбилеем! Будьте здоровы и счастливы, благополучия в семье! Берегите себя!" - отметил он, добавив смайлик в виде красного сердечка.

В карусели Арман разместил три фото с Пугачевой. Фанаты тут же отреагировали на его пост и снимки.

"Что бы там ни говорили, ни писали, Алла Пугачева навсегда останется певицей целой эпохи, женщиной, которая поет, любимая миллионами, легенда своего времени. С юбилеем, Алла Борисовна", "Настоящая артистка, великая певица, Примадонна", "Алла Пугачева - это эпоха, здоровья ей", - поздравили артистку пользователи соцсети.