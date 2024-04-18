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Скриптонит высказался о законе о бытовом насилии: с ним связалась детский омбудсмен Закиева

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Скриптонит
Скриптонит. Фото: instagram.com/real_scrip

Музыкальный исполнитель Скриптонит, комментируя новый закон о бытовом насилии, высказался об "изъятии детей из семей". Детский омбудсмен Закиева разъяснила артисту, что его ввели в заблуждение.

Популярный музыкант Скриптонит (Адиль Жалелов) в Instagram высказался о новом законе против бытового насилия, где по ошибке заявил о праве изъять детей из их семей в его рамках.

"В случае с детьми, все очень размыто, и если доводить, грубо говоря, до абсурда, то завтра ваши дети будут выбирать пол. Если у вас их не заберут за то, что вы ни то, чтобы рукоприкладствовали, а так сказать "забуллили" ребенка, воспитывая его", – написал исполнитель.

Через несколько часов Жалелов вновь опубликовал Stories, сообщив, что изъятие детей – фейк.

"Если все это фейк, то ок, хорошо", – пишет он.

На публикации Скриптонита отреагировала уполномоченная по правам детей Динара Закиева. Она сообщила в соцсетях, что переговорила с представителем Жалелова по поводу его постов.

"Переговорила с представителем Адиля Оралбековича, известного как Скриптонита, об информации, размещенной в Stories в его Instagram-профиле, о том, что в новом законе об обеспечении прав женщин и безопасности детей могут быть нормы, связанные с отобранием детей.

Ответила на все вопросы по закону, рассказала о нововведениях и целях закона – защитить детей и женщин от насилия. Разъяснила, что эта группа манипулирует мнением и обманывает людей, так как в данном законе нет изменений и дополнений касательно отобрания детей, ограничения или лишения прав родителей. Основания для этого закреплены в Кодексе "О браке (супружестве) и семье" и действуют с 2011 года", – пишет Закиева.

По ее словам, музыкант поблагодарил за разъяснения и отметил, что они разместили информацию-опровержение.

Несколько дней назад Закиева уже разъясняла казахстанцам, что безосновательное изъятие детей в рамках нового закона – фейк. Еще в пример она привела ряд случаев вопиющего обращения с детьми в Казахстане.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

О событии высказалась также Закиева.

К слову, о слухах по поводу изъятия казахстанских детей из семей ранее в апреле высказывались в парламенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087177-skriptonit-vyskazalsya-o-zakone-o-bytovom-nasilii-s-nim-svyazalas-detskiy-ombudsmen-zakieva/

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