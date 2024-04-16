"Диван в детских фекалиях": Закиева рассказала о вопиющих случаях обращения с детьми в Казахстане

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева высказалась о ложных сообщениях вокруг нового закона по обеспечению защиты прав женщин и детей, передает NUR.KZ.

Детский омбудсмен Динара Закиева опубликовала в Facebook пост, в котором высказалась о ложных слухах вокруг нового закона по обеспечению защиты прав женщин и детей.

"Дорогие друзья, в социальных сетях появились ролики о якобы безосновательном изъятии детей в рамках нового закона. Хочу обратить внимание, что это ложная информация.

В новом законопроекте изменений и дополнений касательно отобрания детей, ограничения или лишения прав родителей нет. Основания для этого закреплены в кодексе "О браке (супружестве) и семье" и действуют с 2011 года", – говорится посте.

Следом омбудсмен показала фото и видео, на которых дети содержались в непригодных для жизни условиях.

Так, в одном из случаев, по словам Закиевой, в Астане была выявлена семья, в которой четверо детей жили в условиях, угрожающих их физическому здоровью. Детей разместили в Центре поддержки на основании действующего законодательства.

"В настоящее время 12 тыс. детей проживает в семьях, состоящих на учете по неблагополучию. При этом дети находятся дома с учетом того, что семья на контроле и МИО проводят необходимую профилактическую работу. То есть максимально стараются сохранить детям семью", – отметила омбудсмен.

Также она привела в пример другой случай, связанный с роликом, вышедшим в соцсетях о том, что дети, по ее словам, "были безосновательно изъяты".

"В данном случае дети пяти и трех лет находились дома одни в антисанитарных условиях, где отсутствовали базовые условия для жизни. Весь дом, а именно диван, на котором спят дети, пол, плед были в детских фекалиях. В доме застарелый устойчивый запах мочи, дети находились полностью без одежды (голые, без нижнего белья), грязные, истощенные, полностью измазанные своими испражнениями.

Отсутствовали продукты питания, условия для личной гигиены, какой-либо детской одежды. Мама детей получает АСП, ранее привлекалась к административной ответственности.

Детей из данной семьи временно разместили в Центре поддержки детей, после чего мама поменяла условия проживания, создала чистоту и порядок, сотрудниками опеки были проверены новые условия и детей вернули. Однако данная семья и дети находятся под контролем", – гласит пост.

Третий случай – о девочке, тело которой было полностью в синяках.

"Третий случай касательно видеообращения от родных девочки, к которой я ездила осенью в больницу. Как показано на фотографии, тело ребенка было полностью в синяках, на лице шрамы. Заведено уголовное дело. Девочка размещена в Центр поддержки детей.

В этой связи, когда вы видите ролики, в которых родители поясняют, что детей якобы безосновательно забрали, прошу иметь в виду, что с 2011 года в законодательстве прописаны все основания, при которых детей могут отобрать и безосновательно такие меры не принимаются. При вынесении такого серьезного решения, как отобрание детей, учитывается совокупность факторов, несущих прямую угрозу жизни ребенка.

Далее каждый случай рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних, а решение о лишении или ограничении прав принимает суд", – пояснила Закиева.

Она добавила, что треть нового закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей посвящена безопасности и благополучию детей.

"Кроме того, стоит отметить, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность", – подытожила Закиева.

Напомним, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

О событии высказалась также Закиева.

К слову, о слухах по поводу изъятия казахстанских детей из семей ранее в апреле высказывались в парламенте.