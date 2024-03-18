Тогда и сейчас: звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала, как выглядела 16 лет назад
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Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая роль Хюррем-султан в легендарном турецком сериале "Великолепный век", показала архивное фото, сделанное в 2008 году, передает NUR.KZ.
Мерьем Узерли, как и многих ее коллег по цеху, захлестнуло волнами ностальгии - звезда "Великолепного века" раздобыла в архивах фотографию, сделанную еще 16 лет назад, и показала ее поклонникам в историях Instagram.
"2008 год. Время летит", - подписала снимок немецко-турецкая актриса.
Недавно Узерли примерила эффектное полупрозрачное платье и восхитила Сеть. Комплиментов от поклонников удостоились и вечерние наряды актрисы - в комментариях ей написали, что она по-прежнему "молода и прекрасна".
В январе Мерьем Узерли устроила семейный праздник по случаю дня рождения ее младшей дочери - вдохновением для мероприятия послужил популярный мультфильм "Маша и медведь".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070252-togda-i-seychas-zvezda-velikolepnogo-veka-merem-uzerli-pokazala-kak-vyglyadela-16-let-nazad/