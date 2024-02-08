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"Молода и прекрасна": Мерьем Узерли в вечерних нарядах собрала комплименты фанатов

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Исполнительница роли Хюррем в сериале "Великолепный век" сменила полдюжины вечерних платьев для рекламы бренда. Нежные образы Мерьем Узерли не оставили фанатов равнодушными, передает NUR.KZ.

Популярная немецко-турецкая актриса покрасовалась в длинных вечерних нарядах - фанаты не могли определиться, какой им нравится больше.

Действительно, какого бы цвета платье не примеряла Узерли, ей шло все - и нежное кремовое с глубоким декольте и открытой спиной, и розовое с накидкой, чем-то напоминающее образ Маши из "Маши и медведя", и полупрозрачное черное с открытым плечом и большим цветком, и зеленое с эффектным вырезом на талии.

В комментариях поклонники Мерьем все еще ностальгировали по ее героине из "Великолепного века".

"Моя султанша", "Хюррем-султан - самая сильная и властная леди", "Красивая и гордая женщина", "Навсегда моя любимая", "Все еще молода и прекрасна", "Очень красивая женщина", "Благословенная Королева", "Такая милая", - пишут подписчики актрисы.

В январе Мерьем Узерли устроила дочери праздник на день рождения в стиле мультфильма "Маша и медведь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059900-moloda-i-prekrasna-merem-uzerli-v-vechernih-naryadah-sobrala-komplimenty-fanatov/

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