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Мерьем Узерли устроила дочери день рождения в стиле "Маши и медведя" (фото)

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Популярная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли отпраздновала третий день рождения младшей дочери Лили в стиле мультфильма "Маша и медведь" - фото появились в Instagram звезды, передает NUR.KZ.

Звезда "Великолепного века" порадовала малышку Лили праздником в стиле "Маши и медведя": по всей видимости, и трехлетняя малышка, и ее знаменитая мама - большие поклонницы популярного мультфильма.

День рождения дочери 40-летняя Узерли отпраздновала дома, в кругу близких - зону возле камина облюбовали шарики в форме мультфильма. Даже буквы в надписи "С днем рождения" украшали лица Маши и Медведя.

Лили и Мерьем перевоплотились в образ Маши - розовые платочки и сарафаны, а их лица украшали широкие улыбки. Бабушка с дедушкой примерили ушки Медведя.

Еще одним украшением праздника стал торт, который тоже не отходил от стилистики мультфильма. На нем было три свечки, которые Лили задула с большим восторгом.

"С днем рождения, моя любовь! 3 года! Мы все любим тебя очень сильно", - подписала серию снимков исполнительница роли Хюррем-султан.

В ноябре прошлого года Мерьем Узерли обворожила поклонников выходом в свет в элегантном платье.

Недавно мы рассказывали, как сложилась жизнь и карьера полюбившейся актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054505-merem-uzerli-ustroila-docheri-den-rozhdeniya-v-stile-mashi-i-medvedya-foto/

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