Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в полупрозрачном платье восхитила Сеть

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли появилась на кинофестивале в эффектном полупрозрачном платье. Образ исполнительницы роли Хюррем-султан собрал комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Мерьем Узерли стала гостьей Берлинского международного кинофестиваля. Для публичного выхода звезда "Великолепного века" выбрала аутфит от немецкого бренда - актриса предстала в эффектном полупрозрачном платье с поясом и высоким разрезом. На шее Узерли было крупное драгоценное украшение.

Исполнительница роли Хюррем-султан показала красивый наряд со всех сторон подписчикам Instagram-аккаунта.

Образ собрал в Сети массу комплиментов на самых разных языках.

"Моя любимая Султанша! Мы тебя обожаем", "О, Мерьем", "Королева", "Всегда красива", "Чудо! Как хороша", "Самая лучшая", - восхищенно написали поклонники актрисы.

Недавно Мерьем Узерли примерила полдюжины вечерних нарядов, которые тоже очаровали ее фанатов.