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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в полупрозрачном платье восхитила Сеть

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли появилась на кинофестивале в эффектном полупрозрачном платье. Образ исполнительницы роли Хюррем-султан собрал комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Мерьем Узерли стала гостьей Берлинского международного кинофестиваля. Для публичного выхода звезда "Великолепного века" выбрала аутфит от немецкого бренда - актриса предстала в эффектном полупрозрачном платье с поясом и высоким разрезом. На шее Узерли было крупное драгоценное украшение.

Исполнительница роли Хюррем-султан показала красивый наряд со всех сторон подписчикам Instagram-аккаунта.

Образ собрал в Сети массу комплиментов на самых разных языках.

"Моя любимая Султанша! Мы тебя обожаем", "О, Мерьем", "Королева", "Всегда красива", "Чудо! Как хороша", "Самая лучшая", - восхищенно написали поклонники актрисы.

Недавно Мерьем Узерли примерила полдюжины вечерних нарядов, которые тоже очаровали ее фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061778-zvezda-velikolepnogo-veka-merem-uzerli-v-poluprozrachnom-plate-voshitila-set/

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