Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Димаш надел чапан на Пласидо Доминго (видео)

Опубликовано:

Пласидо Доминго и Димаш Кудайберген
Пласидо Доминго и Димаш. Кадр из видео: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген подарил испанскому оперному певцу Пласидо Доминго чапан. Соответствующие кадры казахстанский артист опубликовал в соцсетях, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген подарил легендарному оперному певцу Пласидо Доминго чапан. В своем официальном Instagram-профиле артист опубликовал кадры, на которых помогает Доминго надеть национальную одежду казахов.

"Сегодняшний день – это история завтрашнего дня", – подписал Димаш.

Видео собрало почти 2 тысячи комментариев от восхищенных фанатов. Также свои добрые слова оставили родители Димаша – Канат и Света Айтбаевы.

"Счастье – получить благословение от старших", – написали они.

Напомним, в декабре прошлого года Димаш получил приглашение от Доминго стать судьей на его шоу талантов. Позже они исполнили вместе дуэт Надира и Зурги из оперы "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе на сцене в Музыкальной академии имени Ференца Листа в Будапеште.

Одновременно с этим Димаш признался, что восхищается Доминго с детства и всегда мечтал спеть с ним на одной сцене.

"Когда мне было 5 лет, у меня даже была VHS-кассета с записью его концерта. Еще с того времени я верил в то, что мы встретимся", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2069607-dimash-nadel-chapan-na-plasido-domingo-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.