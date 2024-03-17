Димаш надел чапан на Пласидо Доминго (видео)

Димаш Кудайберген подарил испанскому оперному певцу Пласидо Доминго чапан. Соответствующие кадры казахстанский артист опубликовал в соцсетях, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген подарил легендарному оперному певцу Пласидо Доминго чапан. В своем официальном Instagram-профиле артист опубликовал кадры, на которых помогает Доминго надеть национальную одежду казахов.

"Сегодняшний день – это история завтрашнего дня", – подписал Димаш.

Видео собрало почти 2 тысячи комментариев от восхищенных фанатов. Также свои добрые слова оставили родители Димаша – Канат и Света Айтбаевы.

"Счастье – получить благословение от старших", – написали они.

Напомним, в декабре прошлого года Димаш получил приглашение от Доминго стать судьей на его шоу талантов. Позже они исполнили вместе дуэт Надира и Зурги из оперы "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе на сцене в Музыкальной академии имени Ференца Листа в Будапеште.

Одновременно с этим Димаш признался, что восхищается Доминго с детства и всегда мечтал спеть с ним на одной сцене.

"Когда мне было 5 лет, у меня даже была VHS-кассета с записью его концерта. Еще с того времени я верил в то, что мы встретимся", – сказал он.