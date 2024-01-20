Димаш сделал признание перед выступлением с Пласидо Доминго

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, который скоро выпустит дуэт со всемирно известным оперным певцом Пласидо Доминго, признался, что хотел встретиться с ним с детства, передает NUR.KZ.

"Я никогда не был раньше в Будапеште. Я в первый раз тут. И в Будапеште сбылась моя мечта, потому что с детства я хотел встретиться с Пласидо Доминго и поработать с ним. Я сказал ему: "Я пришел в музыку благодаря вам".

Когда мне было 5 лет, у меня даже была VHS-кассета с записью его концерта. Еще с того времени я верил в том, что мы встретимся", – говорит Димаш на видео, опубликованном в его официальном Instagram-профиле.

Ранее казахстанский артист анонсировал дуэт с легендарным оперным певцом Пласидо Доминго. В соцсетях Димаш Кудайберген опубликовал совместное фото, сделанное в ходе записи перфоманса. Музыканты исполнили дуэт из оперы Жоржа Бизе 1863 года "Искатели жемчуга".

До этого Кудайберген стал одним из членов жюри на шоу талантов Пласидо Доминго.

На официальном сайте Пласидо Доминго говорится, что он является всемирно известным, многогранным артистом, признанным одним из лучших и наиболее влиятельных певцов-актеров в истории оперы.

Кроме того, Доминго – дирижер и крупный оперный администратор. В его репертуаре более 150 ролей и более 4000 выступлений по всему миру, имеет 12 премий "Грэмми".