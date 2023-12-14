Димаш приступил к судейству в шоу талантов Пласидо Доминго: певец опубликовал фото с маэстро

Димаш Кудайберген выложил в Instagram фото с известным оперным певцом Пласидо Доминго. Ранее казахстанский исполнитель получил приглашение стать судьей на шоу талантов маэстро, передает NUR.KZ.

Членом жюри европейского шоу талантов "Виртуозы" Димаш стал по личному приглашению его автора, великого оперного певца и дирижера Пласидо Доминго. Об этом казахстанский артист сообщал в Сети несколько дней назад.

Сегодня народный артист Казахстана уже сидит по левую руку от Доминго в судейском кресле. Фотографию Кудайберген выложил в Instagram.

"Скоро начинаем", - подписал публикацию Димаш, отметив при этом аккаунты Пласидо Доминго и самого шоу талантов "Виртуозы".

Напомним, сообщая поклонникам радостную новость о присоединении в состав жюри шоу, казахстанский музыкант отмечал, что "и мечтать о таком не мог".

Ранее мы писали о том, что Димаш Кудайберген удостоился престижной премии в Сербии. Он также восхитил своих поклонников казахским произведением на рояле, опубликовав видео на своей странице.