Полное выступление Димаша и Пласидо Доминго появилось в Сети

В Сети появилась полная запись выступления Димаша Кудайбергена со всемирно известным оперным певцом из Испании Пласидо Доминго. Музыканты исполнили дуэт из оперы Жоржа Бизе, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген и испанский оперный певец Пласидо Доминго исполнили дуэт Надира и Зурги из оперы "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе на сцене в Музыкальной академии имени Ференца Листа в Будапеште.

Полное выступление казахстанский артист опубликовал в своем официальном YouTube-канале.

Паннонским филармоническим оркестром дирижировал известный финский музыкант Тибор Боганьи.

Ранее казахстанский артист признался, что с детства мечтал спеть с Пласидо Доминго. Дуэт Димаш анонсировал на днях, опубликовав в соцсетях совместное с легендарным оперным певцом фото.

До этого Кудайберген стал одним из членов жюри на шоу талантов Пласидо Доминго.

На официальном сайте Доминго говорится, что он является всемирно известным, многогранным артистом, признанным одним из лучших и наиболее влиятельных певцов-актеров в истории оперы.

Кроме того, он – дирижер и крупный оперный администратор. В его репертуаре более 150 ролей и более 4000 выступлений по всему миру. Является лауреатом 12 премий "Грэмми".