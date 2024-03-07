"Волшебная красавица": Нюша в элегантном красном платье покорила фанатов

33-летняя певица Нюша показалась верным фанатам в элегантном красном наряде, который подчеркнул ее подтянутую фигуру, и собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

Нюша выбрала красную помаду в тон к своему платью, акцентировав внимание на губы. Волосы артистка аккуратно зачесала назад.

Красный аутфит знаменитости был "разбавлен" темными массивными серьгами. Исполнительница выбрала для завершения аутфита черные остроносые туфли.

"Нюша самая красивая", "Какая красавица, платье очень красивое", "Богиня, леди", "Волшебная красавица", - отреагировали фанаты.

Мы также писали, что образ Нюши фанаты раскритиковали в соцсети, отметив, что у нее "тонна грима". А горячие пляжные снимки знаменитости пришлись им по душе. Отметим, что артистка получила звание заслуженной артистки Туркменистана.