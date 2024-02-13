"Тонна грима и ничего своего": фанаты Нюши раскритиковали ее новый образ

Поклонники не узнали певицу Нюшу на свежих фотографиях. Они жестко раскритиковали новый образ исполнительницы хита "Выбирать чудо" в комментариях, передает NUR.KZ.

Нюша примерила новый кукольный образ, состоящий преимущественно из розовых бантиков. Ее волосы были залакированы, а за ярким макияжем поклонники не узнали любимую артистку.

"Настроение: любить и творить. Пишите в комментариях, если понравился образ", - обратилась к фанатам Нюша.

У большинства комментаторов, однако, реакция была прямо противоположной.

"Что здесь может понравиться? Тонна грима и ничего своего?", "Я сколько ни присматривалась, Нюшу так разглядеть не смогла", "А где Нюша настоящая, без этой всей мишуры? Энергичная, безумная, дерзкая", "Образ прикольный, но очень кукольный, неестественный", "Когда больше нечего показать, уже идет бред", "Смотришь на женщину и ищешь Нюшу", - написали недовольные поклонники.

Нашлись, конечно, и те, кому образ пришелся по вкусу.

"Ваааааау! Шок! Роскошная", "Мне очень понравилось! Красотка, и очень креативно", "Люби и твори", - прокомментировали публикацию фанаты.

Во время отпуска на Мальдивах певица Нюша очаровала фанатов пляжными фото.