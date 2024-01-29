"Поймали русалочку в сети": Нюша очаровала фолловеров пляжными фото с Мальдив

Российская певица Нюша показала в соцсети пляжные фото с отдыха на Мальдивах. Фанаты отметили, что 33-летняя мать двоих детей стала еще краше, передает NUR.KZ.

"Суть жизни не в том, чтобы ждать, когда наконец закончится ненастье, а в том, чтобы научиться танцевать под дождем", - процитировала она слова британской писательницы Вивьен Грин.

Фото певицы впечатлили ее поклонников, которые были щедры на комплименты.

"Думаю, после такого отдыха нас ждет много чего нового и свежего в творчестве", "Ну наконец-то расцвела", "Так похорошела, я вас очень люблю", "Поймали русалочку в сети", "Каждый день новый образ, новая Нюша просто разрывает", "Фигура и ножки - идеал совершенства и красоты", - отметили фанаты.