"Поймали русалочку в сети": Нюша очаровала фолловеров пляжными фото с Мальдив
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Российская певица Нюша показала в соцсети пляжные фото с отдыха на Мальдивах. Фанаты отметили, что 33-летняя мать двоих детей стала еще краше, передает NUR.KZ.
"Суть жизни не в том, чтобы ждать, когда наконец закончится ненастье, а в том, чтобы научиться танцевать под дождем", - процитировала она слова британской писательницы Вивьен Грин.
Фото певицы впечатлили ее поклонников, которые были щедры на комплименты.
"Думаю, после такого отдыха нас ждет много чего нового и свежего в творчестве", "Ну наконец-то расцвела", "Так похорошела, я вас очень люблю", "Поймали русалочку в сети", "Каждый день новый образ, новая Нюша просто разрывает", "Фигура и ножки - идеал совершенства и красоты", - отметили фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058042-poymali-rusalochku-v-seti-nyusha-ocharovala-folloverov-plyazhnymi-foto-s-maldiv/