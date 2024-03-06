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Эзотерика

"Браво!": Молдир Ауелбекова в оригинальном сценическом наряде ошеломила фанатов (видео)

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Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU" Молдир Ауелбекова ошеломила поклонников, появившись в оригинальном наряде на сцене. Фанаты оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова произвела впечатление на фанатов - она появилась на шоу Queen в длинном нежно-голубом платье с пышными рукавами. На ее голове красовался парик из длинных бус в тон к струящемуся платью.

"Моля шикарная", "Браво!", "Шикарная, нет слов", "Очень идет ей", - написали восторженные фанаты.

На этом же шоу выступили экс-солистки "КешYOU" в эффектных нарядах - Жанар Дугалова, Камшат Жолдыбаева и Балжан Бидаш.

Напомним, Молдир Ауелбекова провела рум-тур по квартире, которую купила маленькому сыну за 60 млн тенге. Она также рассказала, общается ли с бывшими мужьями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064869-bravo-moldir-auelbekova-v-originalnom-stsenicheskom-naryade-oshelomila-fanatov-video/

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