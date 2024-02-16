"Уважаю их обоих": Молдир Ауелбекова рассказала, общается ли с экс-мужьями

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова, экс-солистка "КешYOU", рассказала о личной жизни в Instagram. Она заявила, что никогда не была финансово зависима от бывших мужей, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, как певица пришла в себя после двух разводов.

"У меня немного другая ситуация. Оба моих мужа меня не содержали, т.е. я никогда не была финансово зависима. Поэтому, в отличие от женщин, которые зависят от своих мужей, мне было несложно продолжить жить самостоятельно.

Тем более, что с первым мужем я толком не жила. Он по работе жил в другом городе, я с со свекровью - в другом. Со вторым жила всего 7 месяцев", - рассказала она.

Молдир отметила, что с обоими детьми в декрете была недолго.

"Может быть поэтому мне было не так тяжело перенести развод. Я полностью отдалась работе и смогла быстро выйти из депрессии. Тем более, что всегда со мной были родители, которые меня поддерживали", - рассказала Молдир.

Певица также рассказала, общается ли с экс-супругами.

"С Арыстаном (первый муж Молдир - прим. ред.) не общаюсь. Точнее, он со мной не общается.

Пару раз звала его пообщаться, хотела, чтобы мы поговорили как взрослые люди, но, кажется, он еще не готов к этому. Не сомневаюсь, что со временем он займет взрослую позицию. Стал немного помогать финансово, это плюс в его сторону.

С Куанышем мы открыто поговорили и решили, что будем поддерживать здоровые отношения, чтобы быть хорошими родителями дочери. Он часто приезжает к ней.

Помогает, покупает все, что нужно. Респект. Сама я уважаю их обоих как отцов своих детей. Желаю им всего хорошего, пусть будут счастливы!" - заключила она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Напомним, летом 2021 года Молдир Ауелбекова родила дочь, а в ноябре того же года шокировала признанием о разводе со вторым мужем.