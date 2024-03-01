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Купившая сыну квартиру за 60 млн Молдир Ауелбекова провела румтур и рассказала, сколько стоил ремонт

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Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

В ноябре Молдир Ауелбекова купила 7-летнему сыну квартиру за 60 млн тенге. Теперь певица показала, как выглядит жилье изнутри, а также рассказала, во сколько ей обошелся ремонт, передает NUR.KZ.

В ноябре прошлого года Ауелбекова поделилась с поклонниками радостью - она купила для сына квартиру стоимостью в 60 млн тенге. Теперь она полностью отремонтирована и обставлена - Молдир провела румтур и показала подписчикам, как выглядит жилье.

Аудитория певицы смогла увидеть, как выглядит спальня с гардеробной, зал, прачечная, детская комната, кухня и ванная комната. Из подписи к публикации стало ясно, что ремонт, мебель и техника обошлись ей в 20 млн тенге.

"Все новое, до последней иголочки. В итоге вышло 60 млн + 20 млн = 80 млн", - рассказала Ауелбекова.

Недавно певица рассказывала, общается ли с бывшими супругами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063889-kupivshaya-synu-kvartiru-za-60-mln-moldir-auelbekova-provela-rumtur-i-rasskazala-skolko-stoil-remont/

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