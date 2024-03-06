Шоугелз: экс-солистки "КешYOU" выступили в эффектных нарядах
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Представительницы казахстанского шоу-бизнеса выступили в шоу-мюзикле: певицы появились в эффектных нарядах и сфотографировались за кулисами, передает NUR.KZ.
Экс-солистка казахстанской поп-группы "КешYOU" Балжан Бидаш, выступая на шоу, меняла не только наряды, но и прически - фотографиями с закулисья она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Артистка также сфотографировалась с другими бывшими участницами группы - Камшат Жолдыбаевой и Жанар Дугаловой. Каждая из них выступила с отдельным номером, для которого они примерили стильные образы в стиле шоугелз.
Жанар выбрала закрытое платье голубого цвета, а лиловый наряд Камшат имел золотистые вставки - голову певицы украшал крупный позолоченный головной убор с широкими полями.
Недавно Балжан Бидаш приняла участие в шоу "Егіз лебіз", для которого также примерила неожиданный образ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2064760-shougelz-eks-solistki-keshyou-vystupili-v-effektnyh-naryadah/