Шоугелз: экс-солистки "КешYOU" выступили в эффектных нарядах

Представительницы казахстанского шоу-бизнеса выступили в шоу-мюзикле: певицы появились в эффектных нарядах и сфотографировались за кулисами, передает NUR.KZ.

Экс-солистка казахстанской поп-группы "КешYOU" Балжан Бидаш, выступая на шоу, меняла не только наряды, но и прически - фотографиями с закулисья она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Артистка также сфотографировалась с другими бывшими участницами группы - Камшат Жолдыбаевой и Жанар Дугаловой. Каждая из них выступила с отдельным номером, для которого они примерили стильные образы в стиле шоугелз.

Жанар выбрала закрытое платье голубого цвета, а лиловый наряд Камшат имел золотистые вставки - голову певицы украшал крупный позолоченный головной убор с широкими полями.

Балжан Бидаш с Жанар Дугаловой и Камшат Жолдыбаевой. Фото: instagram.com/bidash_official

Недавно Балжан Бидаш приняла участие в шоу "Егіз лебіз", для которого также примерила неожиданный образ.