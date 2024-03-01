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30 лет независимости Казахстана

"Что ты там делаешь?": Димаш Кудайберген заинтриговал поклонников снимком из Кипра

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген передал поклонникам в Instagram привет из новой локации. Народный артист Казахстана находится на Кипре - о целях поездки он не сообщил, передает NUR.KZ.

Свою неделю Димаш Кудайберген начал в Турции - там он в ходе пресс-конференции представил клип на новую песню на английском языке под названием "When I've Got You". Для видео он кардинально сменил имидж, представ в образе вампира.

Сейчас народный артист Казахстана находится на Кипре - он передал поклонникам привет, сфотографировавшись на фоне каменных достопримечательностей.

Музыкант не сообщил, с какой целью прилетел на остров. Поклонники активно обсуждают, связано ли это с творческими проектами, или же Димаш просто решил отдохнуть в теплых краях.

"Привет, Димаш! Что ты там делаешь?", "Хорошего отдыха, если только это не командировка", "Хорошего отдыха или хорошей работы - поддерживаем в любом варианте", "Удачи тебе во всем, наш прекрасный Герой!", "Какой интересный ракурс! Новых впечатлений и идей! Всегда огромная радость даже просто от привета", - написали поклонники в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Димаш Кудайберген стал послом доброй воли одной из организаций ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063955-chto-ty-tam-delaesh-dimash-kudaybergen-zaintrigoval-poklonnikov-snimkom-iz-kipra/

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