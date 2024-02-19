Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вы нас пугаете": Димаш Кудайберген кардинально сменил имидж для нового клипа (фото)

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген готовит к выходу новый видеоклип - для него артист сменил имидж и предстал в необычном для себя образе, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген удивил поклонников новым образом - казахстанский певец представил постер к новому клипу на композицию "When I've Got You". На снимке у артиста длинные волосы и ногти, а сам он восседает на троне.

Видео Димаш покажет фанатам через неделю - объявление народный артист Казахстана сделал в Instagram.

"Друзья! 26 февраля в Стамбуле состоится пресс-конференция, где в качестве бонуса будет показано мое новое музыкальное видео на песню "When I’ve got you", - сообщил Кудайберген.

Фанаты явно не ожидали такого перевоплощения.

"Вы нас пугаете", "Димаш, ну что сказать... Очень рады! Только теперь ещё больше терпения нету...", "Святые помидоры! Ну все, какая там работа в понедельник, когда все время будешь сидеть, как на иголках, и ждать вот этого всего", "Вау, прекрасно выглядишь с длинными волосами", - написали в комментариях.

Недавно Димаш Кудайберген стал послом доброй воли одной из организаций ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061627-vy-nas-pugaete-dimash-kudaybergen-kardinalno-smenil-imidzh-dlya-novogo-klipa-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.