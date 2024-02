"Вы нас пугаете": Димаш Кудайберген кардинально сменил имидж для нового клипа (фото)

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген готовит к выходу новый видеоклип - для него артист сменил имидж и предстал в необычном для себя образе, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген удивил поклонников новым образом - казахстанский певец представил постер к новому клипу на композицию "When I've Got You". На снимке у артиста длинные волосы и ногти, а сам он восседает на троне.

Видео Димаш покажет фанатам через неделю - объявление народный артист Казахстана сделал в Instagram.

"Друзья! 26 февраля в Стамбуле состоится пресс-конференция, где в качестве бонуса будет показано мое новое музыкальное видео на песню "When I’ve got you", - сообщил Кудайберген.

Фанаты явно не ожидали такого перевоплощения.

"Вы нас пугаете", "Димаш, ну что сказать... Очень рады! Только теперь ещё больше терпения нету...", "Святые помидоры! Ну все, какая там работа в понедельник, когда все время будешь сидеть, как на иголках, и ждать вот этого всего", "Вау, прекрасно выглядишь с длинными волосами", - написали в комментариях.

Недавно Димаш Кудайберген стал послом доброй воли одной из организаций ООН.