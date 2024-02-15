Димаш Кудайберген стал послом доброй воли одной из организаций ООН

Международная организация по миграции сегодня объявила о назначении девяти послов доброй воли. Одним из них стал казахстанский певец Димаш Кудайберген, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МОМ.

Послами доброй воли Международной организации по миграции стали артисты, художники, спортсмены и другие известные личности из разных стран мира:

Ама К. Абебрезе, актриса и телеведущая, Гана; Николас Марин Бенитес, фотограф, Аргентина/Аруба; Пол Чой, фотограф, Маврикий; Муктар Диакаби, футболист, Гвинея; Кофи Кинаата, музыкант и автор песен, Гана; Джанан Муса, баскетболист, Босния и Герцеговина; Мирела Сула, психолог, журналист и писатель, Албания; Димаш Кудайберген, певец и автор песен, Казахстан (с региональной ролью в Азии); Клуб Атлетико Пеньяроль, футбольный клуб, Уругвай.

Программа "Посол доброй воли" во взаимодействии со знаменитостями является новой для МОМ. Она направленна на использование влияния и охвата выдающихся деятелей из различных областей для продвижения и защиты миссии организации.

"Эта инициатива повысит нашу заметность, усилит наши послания и будет способствовать сотрудничеству на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Мы надеемся на сотрудничество с преданными и заинтересованными людьми, которые разделяют нашу приверженность улучшению жизни мигрантов во всем мире", – отметили представители МОМ.

По данным с официального сайта организации, Международная организация по миграции была основана в 1951 году и является ведущей межправительственной организацией в области миграции и тесно сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными партнерами.

В организацию входят 175 государств-членов и 8 государств, имеющих статус наблюдателей.

Международная организация по миграции работает в четырех областях:

Миграция и развитие;

Содействие миграции;

Регулирование миграции;

Вынужденная миграция.

Деятельность МОМ, охватывающая эти области, включает продвижение международного миграционного законодательства, политические дебаты и рекомендации, защиту прав мигрантов, здоровье мигрантов, а также гендерный аспект миграции.