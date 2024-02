"В роли плохого мальчика опасен": Димаш перевоплотился в вампира для клипа (видео)

Димаш Кудайберген представил новую музыкальную работу - клип на песню "When I've Got You". В видео народный артист Казахстана предстал в образе вампира, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген презентовал долгожданный клип на песню "When I've Got You" на своем официальном YouTube-канале. Артист всячески подогревал интерес к релизу на протяжении недели - он публиковал фотографии из клипа в своем Instagram.

Видео длится почти восемь минут - Димаш предстал в образе вампира. Сам певец назвал клип "окруженным завесой тайны, привлекающим неожиданным образом главного героя и с непредсказуемым сюжетом".

Поклонники пришли в абсолютный восторг от новой работы своего кумира.

"Красавчик наш вампир - прическа, взгляд убийственный! Девчата, держите себя в руках!", "А Димаш в роли плохого мальчика прям опасен! Весь просмотр на адреналине", "Очередной умопомрачительный шедевр! Браво, дорогой, браво!", "О, этот голос! Прекрасные образы, прекрасное исполнение", "Рок и Ave Maria, вампир и ангел... Как же велик Ваш талант, уважаемый Маэстро!", "Ошеломительно! Очередное потрясение и влюбленность в новый образ", - гласят комментарии под видео.

Недавно Димаш Кудайберген стал послом доброй воли одной из организаций ООН.