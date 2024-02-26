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"В роли плохого мальчика опасен": Димаш перевоплотился в вампира для клипа (видео)

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Димаш Кудайберген
Постер клипа Димаша Кудайбергена. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген представил новую музыкальную работу - клип на песню "When I've Got You". В видео народный артист Казахстана предстал в образе вампира, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген презентовал долгожданный клип на песню "When I've Got You" на своем официальном YouTube-канале. Артист всячески подогревал интерес к релизу на протяжении недели - он публиковал фотографии из клипа в своем Instagram.

Видео длится почти восемь минут - Димаш предстал в образе вампира. Сам певец назвал клип "окруженным завесой тайны, привлекающим неожиданным образом главного героя и с непредсказуемым сюжетом".

Поклонники пришли в абсолютный восторг от новой работы своего кумира.

"Красавчик наш вампир - прическа, взгляд убийственный! Девчата, держите себя в руках!", "А Димаш в роли плохого мальчика прям опасен! Весь просмотр на адреналине", "Очередной умопомрачительный шедевр! Браво, дорогой, браво!", "О, этот голос! Прекрасные образы, прекрасное исполнение", "Рок и Ave Maria, вампир и ангел... Как же велик Ваш талант, уважаемый Маэстро!", "Ошеломительно! Очередное потрясение и влюбленность в новый образ", - гласят комментарии под видео.

Недавно Димаш Кудайберген стал послом доброй воли одной из организаций ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2063082-v-roli-plohogo-malchika-opasen-dimash-perevoplotilsya-v-vampira-dlya-klipa-video/

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