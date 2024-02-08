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Супруга Нурболата Абдуллина показала архивное фото с мужем 15-летней давности

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Нурболат Абдуллин с супругой
Нурболат Абдуллин с супругой. Фото: instagram.com/faridush_zh

Супруга казахстанского исполнителя Нурболата Абдуллина в годовщину их отношений показала в своем Instagram-аккаунте фото с ним 15-летней давности, передает NUR.KZ.

"Бывают иногда памятные даты", - отметила она, разместив архивное фото с супругом в сторис. Фарида добавила цифру 15 и смайлик в виде розового сердечка, перевязанного бантом.

Отметим, что супруги воспитывают троих дочерей. Их третья дочь появилась на свет прошлой весной. Певец рассекретил имя ребенка. Он назвал дочь Минуар, что означает "светлая, лучезарная, город Медина".

Нурболат Абдуллин с супругой
Нурболат Абдуллин с супругой. Скрин: instagram.com/faridush_zh

Напомним, недавно артист восхитил фанаток новыми фото, они поинтересовались, "нет ли холостяка, похожего на него". А его супруга ответила злопыхательницам, которые ей пишут гадости в Сети. Женщина заявила, что у нее есть "иммунитет на хейт".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059833-supruga-nurbolata-abdullina-pokazala-arhivnoe-foto-s-muzhem-15-letney-davnosti/

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