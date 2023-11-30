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"Нет ли холостяка, похожего на вас?": новые фото Нурболата Абдуллина восхитили фанаток

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Нурболат Абдуллин
Нурболат Абдуллин. Фото: instagram.com/nurbullin

Певец Нурболат Абдуллин, известный также как Нурбуллин, показал в Instagram-аккаунте новую фотосессию и буквально влюбил в себя женскую аудиторию, передает NUR.KZ.

На новых фото Нурбуллин предстает в стильном образе. Исполнитель запечатлелся на улице со стаканчиком кофе в руках и у авто.

"Выбор", - лаконично подписал он фото.

"Как будто за рубежом", "Особенный парень", "Эти фото прекрасно подходят для рекламы парфюма", "Стройный как Митхун Чакраборти", - написали пользователи соцсети.

А некоторые фанатки не смогли скрыть своего восхищения.

"Нет ли холостяка, похожего на вас? Очень нужно", "Мне тоже нужно", - отметили они.

"Да вот закончились", - отшутился артист.

Напомним, этой весной исполнитель стал папой в третий раз. У Нурболата Абдуллина родилась третья дочь, имя которой он назвал Минуар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048392-net-li-holostyaka-pohozhego-na-vas-novye-foto-nurbolata-abdullina-voshitili-fanatok/

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