"Нет ли холостяка, похожего на вас?": новые фото Нурболата Абдуллина восхитили фанаток

Певец Нурболат Абдуллин, известный также как Нурбуллин, показал в Instagram-аккаунте новую фотосессию и буквально влюбил в себя женскую аудиторию, передает NUR.KZ.

На новых фото Нурбуллин предстает в стильном образе. Исполнитель запечатлелся на улице со стаканчиком кофе в руках и у авто.

"Выбор", - лаконично подписал он фото.

"Как будто за рубежом", "Особенный парень", "Эти фото прекрасно подходят для рекламы парфюма", "Стройный как Митхун Чакраборти", - написали пользователи соцсети.

А некоторые фанатки не смогли скрыть своего восхищения.

"Нет ли холостяка, похожего на вас? Очень нужно", "Мне тоже нужно", - отметили они.

"Да вот закончились", - отшутился артист.

Напомним, этой весной исполнитель стал папой в третий раз. У Нурболата Абдуллина родилась третья дочь, имя которой он назвал Минуар.