"У меня особый иммунитет": беременная жена Нурбуллина ответила злопыхательницам

Нурболат Абдуллин с супругой. Фото: instagram.com/faridush_zh

Супруга казахстанского певца Нурболата Абдуллина, известного как Нурбуллин, ответила недоброжелательницам, которые пишут ей гадости. Она заявила, что у нее на таких людей "особый иммунитет", передает NUR.KZ.

Недавно Нурболат Абдуллин и его супруга провели гендерную вечеринку. Однако пол будущего малыша все еще держат в секрете, на черно-белом видео не было видно, какого цвета конфетти посыпались из лопнувшего шара.

Отметим, что у супругов подрастают две очаровательные девочки - Шахназ и Табигат. Именно они пожелали, чтобы родители организовали гендер-пати.

Супруга харизматичного певца часто делится теплыми семейными кадрами на своей страничке. Это умиляет ее подписчиков.

Однако оказалось, что находятся такие, кто желает испортить настроение Фариде.

"Девочки, мне ничего не будет с того, что вы пишите гадости с разных аккаунтов. У меня на таких, как вы, "особый иммунитет". Вы опоздали как минимум на пять лет. Всем добра", - написала Фарида в сторис своего Instagram, пожелав всем удачного дня.

Ранее Нурболат Абдуллин признавался, что ревнует жену.

Сторис супруги Нурболата Абдуллина. Скрин: instagram.com/faridush_zh

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999595-u-menya-osobyy-immunitet-beremennaya-zhena-nurbullina-otvetila-zlopyhatelnitsam/