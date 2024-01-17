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Игнорирующая заявления Фадеева Глюкоза выложила фото в купальнике с отдыха на Сейшелах

Опубликовано:

Глюкоза
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фото с подошедшего к концу отпуска на Сейшельских островах. Певица позировала в закрытом черном купальнике, передает NUR.KZ.

Всячески игнорируя скандальные заявления своего экс-продюсера Максима Фадеева, Глюкоза провела несколько теплых дней на Сейшелах.

Напомним, после участия Натальи в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, Фадеев заявил о том, что перезапустит проект "Глюкоза" с новой солисткой. Действующая Глюкоза, которая пока что выступает под этим псевдонимом, слова Фадеева по-прежнему оставила без комментариев.

Вместо этого исполнительница хитов "Снег идет" и "Невеста" продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике и поделилась впечатлениями от семейного отдыха.

"Впечатления нереальные!! Сейшелы поразили меня своей богатой флорой и фауной. Я поняла, что именно в такой атмосфере можно отлично перезагрузиться и настроиться на продуктивный год.

Океан, водопады, даже тропические дожди — все вызывало какой-то детский восторг и наполняло энергией. Приятно осознавать, что моя мечта стала реальностью", - пишет Ионова-Чистякова под публикацией.

Ранее фотографии Глюкозы с отдыха на Сейшелах уже обсуждали в Сети - тогда подписчики решили, что певица "слишком утеплилась".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056054-ignoriruyuschaya-zayavleniya-fadeeva-glyukoza-vylozhila-foto-v-kupalnike-s-otdyha-na-seyshelah/

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