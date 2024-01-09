"Слишком утеплилась": новые фото улетевшей на Сейшелы Глюкозы обсудили в Сети

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, улетела на Сейшелы и опубликовала фото с отдыха. Фанаты отреагировали на снимки по-разному, передает NUR.KZ.

Глюкоза отметила, что сбылась ее давняя мечта и она впервые отдыхает на Сейшелах.

"Это сплошной восторг! Удивительная природа - ощущение, будто все вокруг написано великим художником.

Единственный минус - погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась.

А солнышко, думаю, еще проглянет", - написала она под новыми фото.

"Ну уж слишком утеплилась", "Ах, какая женщина", "Как девочка без косметики выглядите", "Одетая, уже хорошо", "Шикарные ножки у вас, красотка, и шляпка вам идет", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, после появления артистки на "голой" вечеринке Ивлеевой продюсер Максим Фадеев заявил, что перезапустит проект "Глюк’oZa" с новым лицом.