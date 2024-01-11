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Певица Рианна показала фигуру после родов в откровенной фотосессии в белье

Опубликовано:

Рианна
Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty

35-летняя певица Рианна снялась в белье для рекламы своего бренда. С момента рождения второго сына исполнительницы хита "Diamonds" не прошло и шести месяцев, передает NUR.KZ.

Об очередном прибавлении в семье популярной певицы и ее молодого человека, рэпера A$AP Rocky, стало известно в августе 2023 года. Пару месяцев назад знаменитое семейство показало малыша публике.

При этом всего лишь за год до этого пара впервые стала родителями.

Сейчас Рианна вернулась к работе и продвигает свои бренды. Для рекламы нижнего белья мама двоих детей снялась сама, примерив розовый мини-комплект.

Исполнительница хита "Umbrella" дебютировала с новым светлым цветом волос. Для съемки Рианна нанесла на губы ярко-фиолетовую помаду в тон комплекту белья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055046-pevitsa-rianna-pokazala-figuru-posle-rodov-v-otkrovennoy-fotosessii-v-bele/

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