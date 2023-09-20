Ставшие родителями во второй раз Рианна и A$AP Rocky впервые показали малыша публике

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky, которые недавно стали родителями во второй раз, впервые показали малыша публике. Фото появились на страничке известного журнала о моде Vogue в Instagram.

Напомним, не так давно стало известно, что Рианна родила второго сына. Сведущие источники сообщили изданию TMZ, что ребенок появился на свет 3 августа в Лос-Анджелесе.

Фотосессия Рианны и рэпера A$AP Rocky с двумя детьми умилила пользователей Сети. Стало известно, что новорожденного мальчика назвали Риот Роуз.

Звездную пару запечатлел известный фотограф Майлз Диггс. На снимках певица в джинсовой куртке и синих леггинсах держит младенца на руках. А A$AP Rocky в клетчатой куртке посадил на плечи старшего сына Риза, который появился на свет в мае прошлого года.