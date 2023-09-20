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Ставшие родителями во второй раз Рианна и A$AP Rocky впервые показали малыша публике

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Рианна и A$AP Rocky с детьми
Рианна и A$AP Rocky с детьми. Фото: instagram.com/voguemagazine

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky, которые недавно стали родителями во второй раз, впервые показали малыша публике. Фото появились на страничке известного журнала о моде Vogue в Instagram.

Напомним, не так давно стало известно, что Рианна родила второго сына. Сведущие источники сообщили изданию TMZ, что ребенок появился на свет 3 августа в Лос-Анджелесе.

Фотосессия Рианны и рэпера A$AP Rocky с двумя детьми умилила пользователей Сети. Стало известно, что новорожденного мальчика назвали Риот Роуз.

Звездную пару запечатлел известный фотограф Майлз Диггс. На снимках певица в джинсовой куртке и синих леггинсах держит младенца на руках. А A$AP Rocky в клетчатой куртке посадил на плечи старшего сына Риза, который появился на свет в мае прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037396-stavshie-roditelyami-vo-vtoroy-raz-rianna-i-aap-rocky-vpervye-pokazali-malysha-publike/

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