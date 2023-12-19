"Мистер элегантность": Димаша Кудайбергена сравнили с Джеймсом Бондом

Димаш опубликовал в Instagram фотографии, сделанные после церемонии открытия кинофестиваля в Китае. Народный артист Казахстана восхитил подписчиков элегантным образом в смокинге, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген находится в Китае - казахстанский музыкант посетил церемонию открытия ежегодного международного кинофестиваля в городе Санья на острове Хайнань. Об этом он сообщил в публикации в Instagram.

Народный артист Казахстана показал подписчикам свой вечерний образ - Димаш блистал в черном смокинге и лакированных туфлях. Подписчики в комментариях назвали Кудайбергена "Мистер элегантность".

"В мире только два человека с таким изяществом носят смокинг. Это ты и Джеймс Бонд", "Шикарные фото, особенно последнее", "Реальность меня потеряла, я душой и мыслями туда, где такая красота", - пишут восхищенные поклонницы творчества казахстанского исполнителя.

На Хайнань Димаш прилетел из Венгрии, где участвовал в шоу талантов Пласидо Доминго в качестве члена жюри.

Через несколько дней Димаш Кудайберген даст в Китае концерт в рамках мирового турне - шоу пройдет в особенную для музыканта дату.

Недавно мама Димаша рассказала, какую еду он любит, и озвучила требования к будущей келин.