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30 лет независимости Казахстана

"7 лет назад началась моя история с вами": Димаш отметит особую дату концертом

Опубликовано:

Димаш Кудайберген на сцене в Армении
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген анонсировал концерт в Гонконге в рамках мирового тура STRANGER. Народный артист Казахстана рассказал, что дату и место проведения выбрал не случайно, передает NUR.KZ.

Димаш продолжает свое мировое турне под названием STRANGER. Новый сольный концерт певец анонсировал в своем Instagram-аккаунте. Он состоится в Гонконге 23 декабря. Народный артист рассказал, почему выбрал именно эту дату и место проведения.

"Это особенный день, ведь именно тогда, 7 лет назад, я впервые приземлился в Китае, после чего началась моя история с вами! Число 7 является особенным у казахского народа, поэтому я рад, что именно в эту годовщину мы встретимся с вами в Гонконге для продолжения моего концертного тура STRANGER!", - написал Кудайберген под публикацией.

Отметим, буквально накануне фанаты переживали, что Димаш может оставить музыку и уйти в политику. Ранее 29-летний исполнитель получил особый подарок от Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2044907-7-let-nazad-nachalas-moya-istoriya-s-vami-dimash-otmetit-osobuyu-datu-kontsertom/

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