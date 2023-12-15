Мама Димаша озвучила требования к келин и рассказала, какие блюда любит сын (видео)

Мама популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева, в программе "Оян!" озвучила свои требования к будущей келин, передает NUR.KZ.

У Светланы Айтбаевой спросили, какое самое любимое блюдо у Димаша.

"Он любит мясо по-казахски. Сейчас он часто за границей. Приезжает домой, очень скучает по мясу. Как только бабушка узнает о дате приезда Димаша, она начинает приготовления. Отваривает мясо, казы, карта.

Он также любит компоты. Для этого я закручиваю компоты на зиму, а также заготавливаю различные соленья - огурцы, томаты, капусту.

Стараюсь закрутить около ста банок, потому что в нашем доме много, кто любит есть соленья. Дети у нас также любят курт, жент", - рассказала гостья передачи.

Ведущие спросили, что думает мама Димаша насчет будущей келин. Должна ли она уметь готовить.

"Со временем всему научится, я помогу. Мы же тоже не все сразу умели, нас, конечно, и в детстве учили, я помогала по дому, когда была еще совсем маленькой.

А сейчас молодежи еще легче, можно посмотреть на YouTube-каналах и научиться готовить.

Но вот доставку заказывать - это неправильно. Можно научиться разным рецептам в Интернете. Я думаю, что это несложно", - заявила она.

Накануне Димаш Кудайберген выложил в соцсети фото с легендарным тенором Пласидо Доминго. Он приступил к судейству в его оперном шоу.