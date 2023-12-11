Улетевшая в Таиланд Балжан Бидаш впечатлила Казнет яркими фото с отдыха
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Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала в своем Instagram кадры с отдыха в Таиланде. Живописные места и красивая модель на фото были оценены пользователями соцсети, передает NUR.KZ.
На фото Балжан была запечатлена в момент водной прогулки в красном платье, которое развевалось на ветру, добавляя романтичности снимкам. Ее образ дополнила соломенная шляпка и солнцезащитные очки.
Красивая природа и очаровательная исполнительница вкупе сделали фото яркими и выразительными. С момента публикации снимки в карусели получили свыше 30 тысяч "лайков".
"Красавица Балжан", "Прекрасного вам отдыха", "Как красиво", "Вот она, наша Балжан!", "Пусть каждое утро ваше будет солнечным", - отреагировали пользователи соцсети.
Напомним, в сентябре Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем, актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым.
Позже она снова высказалась о разводе, отметив, что человек не должен учить другого, как жить. Жахан Утаргалиев, в свою очередь, признался, что пытался сохранить семью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050201-uletevshaya-v-tailand-balzhan-bidash-vpechatlila-kaznet-yarkimi-foto-s-otdyha/