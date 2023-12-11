Улетевшая в Таиланд Балжан Бидаш впечатлила Казнет яркими фото с отдыха

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала в своем Instagram кадры с отдыха в Таиланде. Живописные места и красивая модель на фото были оценены пользователями соцсети, передает NUR.KZ.

На фото Балжан была запечатлена в момент водной прогулки в красном платье, которое развевалось на ветру, добавляя романтичности снимкам. Ее образ дополнила соломенная шляпка и солнцезащитные очки.

Красивая природа и очаровательная исполнительница вкупе сделали фото яркими и выразительными. С момента публикации снимки в карусели получили свыше 30 тысяч "лайков".

"Красавица Балжан", "Прекрасного вам отдыха", "Как красиво", "Вот она, наша Балжан!", "Пусть каждое утро ваше будет солнечным", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, в сентябре Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем, актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым.

Позже она снова высказалась о разводе, отметив, что человек не должен учить другого, как жить. Жахан Утаргалиев, в свою очередь, признался, что пытался сохранить семью.