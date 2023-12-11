Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Улетевшая в Таиланд Балжан Бидаш впечатлила Казнет яркими фото с отдыха

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш показала в своем Instagram кадры с отдыха в Таиланде. Живописные места и красивая модель на фото были оценены пользователями соцсети, передает NUR.KZ.

На фото Балжан была запечатлена в момент водной прогулки в красном платье, которое развевалось на ветру, добавляя романтичности снимкам. Ее образ дополнила соломенная шляпка и солнцезащитные очки.

Красивая природа и очаровательная исполнительница вкупе сделали фото яркими и выразительными. С момента публикации снимки в карусели получили свыше 30 тысяч "лайков".

"Красавица Балжан", "Прекрасного вам отдыха", "Как красиво", "Вот она, наша Балжан!", "Пусть каждое утро ваше будет солнечным", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, в сентябре Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем, актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым.

Позже она снова высказалась о разводе, отметив, что человек не должен учить другого, как жить. Жахан Утаргалиев, в свою очередь, признался, что пытался сохранить семью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050201-uletevshaya-v-tailand-balzhan-bidash-vpechatlila-kaznet-yarkimi-foto-s-otdyha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.