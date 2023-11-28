Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

44-летняя Мадина Садвакасова назвала свой рост (фото)

Опубликовано:

Певица Мадина Садвакасова
Певица Мадина Садвакасова: Instagram.com / sadvakasovamadina

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Они поинтересовались, какой рост у исполнительницы, передает NUR.KZ.

Певица никогда не скрывала, что носит на сцене туфли на высоком каблуке. Однажды Мадина Садвакасова шокировала участников группы "Ялла", показав свою сценическую обувь на очень высокой платформе и шпильках.

Тогда поклонники отметили, что ходить на таких каблуках - тоже искусство. У артистки спросили, какой у нее рост.

"159 см", - написала она без утайки, показав фото с коллегой Жигером Ауыпбаевым. Возле него исполнительница выглядит очень маленькой и хрупкой.

Мадина Садвакасова и Жигер Ауыпбаев
Мадина Садвакасова и Жигер Ауыпбаев. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Напомним, недавно Мадина Садвакасова в мужском костюме порассуждала о равенстве полов. Она также обратилась к хейтерам, заявив, что в их неудачах нет ее вины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048024-44-letnyaya-madina-sadvakasova-nazvala-svoy-rost-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.