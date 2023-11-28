44-летняя Мадина Садвакасова назвала свой рост (фото)

44-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Они поинтересовались, какой рост у исполнительницы, передает NUR.KZ.

Певица никогда не скрывала, что носит на сцене туфли на высоком каблуке. Однажды Мадина Садвакасова шокировала участников группы "Ялла", показав свою сценическую обувь на очень высокой платформе и шпильках.

Тогда поклонники отметили, что ходить на таких каблуках - тоже искусство. У артистки спросили, какой у нее рост.

"159 см", - написала она без утайки, показав фото с коллегой Жигером Ауыпбаевым. Возле него исполнительница выглядит очень маленькой и хрупкой.

Мадина Садвакасова и Жигер Ауыпбаев. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Напомним, недавно Мадина Садвакасова в мужском костюме порассуждала о равенстве полов. Она также обратилась к хейтерам, заявив, что в их неудачах нет ее вины.