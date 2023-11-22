"В ваших неудачах нет моей вины": Мадина Садвакасова обратилась к хейтерам

Певица Мадина Садвакасова написала новый пост в соцсети, в котором обратилась к хейтерам с просьбой прекратить распространять негатив либо просто отписаться от нее, передает NUR.KZ.

Свой новый пост Садвакасова посвятила хейтерам, которые то и дело пытаются испортить ей настроение.

"Прямо сейчас хочу задать вопрос тем, кто хоть однажды писал мне негативный комментарий - для чего вы это делаете? Есть такие, которые пишут негатив без остановки, годами (видимо, привыкли уже), ведь Мадина никому не ответила, никого даже не отправила в блок", - написала она.

Певица заявила, что на ее страничке больше нет места людям, которые несут негатив.

"Уважаемые мои хейтеры-негативщики, в ваших неудачах в жизни, вашей злости нет вины певицы Мадины Садвакасовой.

Скажите все это тому, кто вас обидел, вам станет легче. Либо прекратите эту плохую привычку писать мне негативные комментарии, отпишитесь, либо же найдите другую жертву.

А я хочу остаться в жизни с хорошими людьми, которые меня поддержат, любят мое творчество, переживают за меня, уважают, с теми, кто порой может высказать справедливую критику, но не негатив. Кто сказал, что Инстаграм - это не жизнь?" - отметила Мадина.

Напомним, несколькими днями ранее Мадина Садвакасова уже отвечала всем "уятменам".