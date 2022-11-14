Мадина Садвакасова шокировала артистов группы "Ялла", показав сценические туфли (видео)

Мадина Садвакасова и артисты группы "Ялла". Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Отечественная певица Мадина Садвакасова шокировала артистов группы "Ялла", показав свои сценические туфли на очень высокой платформе и шпильках, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова разместила видео с артистами легендарной советской и узбекской группы "Ялла" в Instagram.

"Пришлось продемонстрировать свои туфли, после того, как меня попросили показать каблуки, потому что я стала выше ростом", - отметила Мадина, добавив хештеги "легенды", "Ялла", "Фарух Закиров", "Астана".

Подписчики оставили свои комментарии под видео.

"Ходить на таких каблуках и в таком длинном платье - тоже искусство", "Наверное, когда вы их снимаете, вам кажется, что спустились с горы", "Агашки в шоке", "Фарух Закиров и группа "Ялла" - это наша легенда! Их творчество, вне конкуренции!", "Ойбай, зачем такие туфли! Кто видит ваш рост на сцене, не надо вам носить такое. Это опасно", - отметили фанаты.

"Рост требует жертв", - ответила подписчикам Мадина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997040-madina-sadvakasova-shokirovala-artistov-gruppy-yalla-pokazav-stsenicheskie-tufli-video/