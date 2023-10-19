Жазира Байрбекова в образе розоволосой Барби удивила пользователей соцсети

45-летняя казахстанская певица Жазира Байрбекова примерила неожиданный для себя и ее фанатов образ. Она появилась в Instagram в образе куклы Барби с розовыми волосами, передает NUR.KZ.

Жазира - одна из тех певиц, кто предпочитает красивую национальную одежду для сцены. Однако на этот раз певица решила поэкспериментировать со внешностью.

В карусели Жазира предложила два образа - на одном фото она запечатлена в костюме, сшитом в национальном стиле, на втором - в образе розоволосой Барби.

Увидеть ее в таком облике подписчики никак не ожидали. Певица отметила, что второй образ нравится ее маленькой дочери.

"Вам все идет", "В национальной одежде круче", "Все к лицу", "Красавица", "Барби тоже хорошо вышла", - отметили пользователи соцсети.

Ранее экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш появилась в образе Барби. Образ куклы также повторила певица и актриса Салтанат Бакаева.

Кроме того, популярный тренд поддержали младшая сестра певца Торегали Тореали и ее муж.