Фариза Тореали и ее супруг появились в образах Барби и Кена (видео)

Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Фото: instagram.com/farizatoreali

Младшая сестра казахстанского артиста Торегали Тореали поддержала популярный тренд в соцсети и появилась в образе Барби. Создать атмосферу фильма ей помог супруг, передает NUR.KZ.

Ранее образ куклы Барби примерили актриса Салтанат Бакаева и экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш. Не отстали от популярного тренда в соцсети и Фариза Тореали со своим мужем Дарханом Нортаевым.

Пара сняла забавное видео, примерив образы Барби и Кена. Дархан для съемок даже перевоплотился в блондина, а Фариза пощеголяла в разных нарядах.

"Примите нашу Барби. Контент в таком формате сняли впервые, было интересно. Как получилось?" - написала Фариза.

Однако, предвосхищая критику недовольных, Фариза Тореали отключила комментарии.

Отметим, что фильм "Барби" заработал уже миллиард долларов в мировом прокате. Интересные факты о фильме можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031796-fariza-toreali-i-ee-suprug-poyavilis-v-obrazah-barbi-i-kena-video/