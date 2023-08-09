Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Фариза Тореали и ее супруг появились в образах Барби и Кена (видео)

Опубликовано:

Фариза Тореали и Дархан Нортаев
Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Фото: instagram.com/farizatoreali

Младшая сестра казахстанского артиста Торегали Тореали поддержала популярный тренд в соцсети и появилась в образе Барби. Создать атмосферу фильма ей помог супруг, передает NUR.KZ.

Ранее образ куклы Барби примерили актриса Салтанат Бакаева и экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш. Не отстали от популярного тренда в соцсети и Фариза Тореали со своим мужем Дарханом Нортаевым.

Пара сняла забавное видео, примерив образы Барби и Кена. Дархан для съемок даже перевоплотился в блондина, а Фариза пощеголяла в разных нарядах.

"Примите нашу Барби. Контент в таком формате сняли впервые, было интересно. Как получилось?" - написала Фариза.

Однако, предвосхищая критику недовольных, Фариза Тореали отключила комментарии.

Отметим, что фильм "Барби" заработал уже миллиард долларов в мировом прокате. Интересные факты о фильме можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031796-fariza-toreali-i-ee-suprug-poyavilis-v-obrazah-barbi-i-kena-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.